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11:24, 19 сентября 2024Ценности

Экс-солистка «Серебра» снялась в откровенных нарядах российского бренда

Певица Катя Кищук снялась в откровенных нарядах российского бренда Befree

Фото: @befree_fashion

Экс-солистка российской поп-группы «Серебро» Катя Кищук в откровенных нарядах снялась для спецпроекта отечественного бренда одежды Befree. Соответствующие публикации появились на странице марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя певица предстала перед камерой в прозрачной кружевной блузке черного цвета и бюстгальтере в тон. При этом она дополнила образ серьгами с массивными подвесками в виде крестов с прозрачными камнями.

Кроме того, знаменитость примерила серую мини-юбку и белую рубашку с бантами, а также прозрачные гольфы и мюли. В то же время в рамках съемки звезда надела широкие камуфляжные брюки, прозрачный белый топ и укороченную асимметричную куртку.

В июле Катя Кищук также снялась топлес для американского бренда MSCHF.

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      Карина Черных
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