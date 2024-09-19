Индия опровергла поставки боеприпасов на Украину

МИД Индии: данные о поставках боеприпасов на Украину являются спекуляцией

Данные и сообщения о поставках артиллерийских боеприпасов на Украину через индийские оборонные компании являются спекуляцией. Соответствующее заявление в социальной сети Х опубликовала пресс-служба МИД Индии.

«Мы ознакомились с текстом агентства Reuters. Он спекулятивен и вводит в заблуждение. Он подразумевает нарушения со стороны Индии, которых нет, и, следовательно, является неточным и вредоносным», — говорится в сообщении.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на индийских и европейских правительственных чиновников, представителей оборонной промышленности, а также на данные таможенных выписок заявило, что уже более года производимые и продаваемые производителями оружия в Индии артиллерийские снаряды перенаправляются покупателями из Европы на Украину, и индийские власти якобы в это так и не вмешались.

По данным источников, российская сторона уже поднимала этот вопрос как минимум дважды, в том числе во время встречи главы МИД России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром в июле 2024 года.