Минпросвещения захотело исключить из уроков физкультуры в школах гольф и чирлидинг

Минпросвещения предложило убрать гольф, чирлидинг и массаж из уроков физкультуры

В России необходимо исключить из уроков физической культуры в школах чирлидинг, гольф и массаж. С такой инициативой выступило Минпросвещения, следует из проекта приказа ведомства, который опубликован на Федеральном портале правовых проектов.

Ведомство считает, что такие дисциплины, которые «практикуются за рубежом», не соответствуют историческому опыту России и ее традициям и национально-этическим нормам. Кроме того, министерство предлагает исключить из программы учебного предмета практики массажа и банных процедур — такое предложение связано с возрастной психофизиологией школьников.

Минпросвещения также хочет убрать из уроков физкультуры информацию о зарубежных спортсменах, тренерах и соревнованиях. Ведомство уверено, что это поможет сформировать осознанное отношение учащихся к истории, опыту и ценностям отечественной физической культуры и спорта.