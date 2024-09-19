Муж беременной российской юмористки объяснил нежелание жены рожать за границей

Муж юмористки Тринадцатко Салеев заявил, что она будет рожать в России

Муж популярной российской юмористки Ярославы Тринадцатко, комик Андрей Салеев заявил, что его беременная жена будет рожать в России. Ее решение он объяснил в выпуске подкаста «Бухарог лайв», доступном на YouTube.

Салеев объявил, что его супруга беременна. При этом комик добавил, что многие уезжают рожать в Аргентину, так как в этом случае ребенок автоматически станет гражданином этой страны. Однако пара решила остаться в России.

«Мы подумали: если там рожать, супруге нужно ехать туда на месяце на седьмом плюс родить, там еще какое-то время побыть. Получается, приблизительно год, может даже больше. Ей там скучно будет. Стендапа нет, а Яся очень любит стендап. Это ее кредо, это работа, связанная с ее языком. Ей будет очень плохо там и скучно», — рассказал он.

Салеев также добавил, что в России им жить более привычно, чем за границей. Также, по его словам, в стране у них есть квартира и работа.

Ранее блогерша Карина Смолова (в девичестве — Истомина) объяснила, почему осталась рожать в России. Она отметила, что доверяет российским перинатальным специалистам.