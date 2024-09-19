На Украине начали уголовное преследование еще одного священника УПЦ

СБУ возбудила уголовное дело против архимандрита монастыря УПЦ в Киеве

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело против архимандрита одного из мужских монастырей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киеве. Об этом силовое ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«Служба безопасности задокументировала информационно-подрывную деятельность еще одного представителя УПЦ, который действовал в пользу РФ. Речь идет об архимандрите одного из мужских монастырей в Киеве», — говорится в сообщении.

Как заявили в СБУ, священник оправдывал боевые действия против Украины, а также «распространял фейки» об общественно-политической ситуации на Украине. Силовики также отметили, что нашли доказательства преступных действий в помещениях монастыря.

Ранее в Житомирской области неизвестные подожгли храм УПЦ. В результате пожара здание полностью сгорело.