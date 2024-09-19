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06:23, 19 сентября 2024Россия

Названа причина публикаций роликов Кремля на YouTube даже после замедления

Песков: Кремль возобновил выпускать видео на YouTube для зарубежной аудитории
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Sergei Bobylev / Sputnik / Reuters

Кремль возобновил выпуск видео на YouTube-канале, чтобы дотянуться до зарубежной аудитории, ответил на вопрос ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он уточнил, что Москва «задействует все возможные на данный момент ресурсы для распространения информации о работе» российского лидера Владимира Путина.

Как уточняет ТАСС, YouTube-канал Kremlin недавно возобновил выпуск роликов. В феврале там было опубликовано интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, после чего произошла пауза в ведении канала. В минувшие месяцы постинг видео резко увеличился.

13 сентября «Известия» сообщили, что скорость работы YouTube для россиян снизилась до рекордно низкого уровня. Аналитик Эльдар Муртазин выразил уверенность в том, что технические проблемы с сервисом будут продолжаться.

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      Сергей Грехов
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