Недоступность алкоголя назвали препятствием для российского турпотока в Саудовскую Аравию

Недоступность алкоголя назвали ограничением для роста турпотока россиян в СА

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тарас Кобищанов назвал недоступность алкоголя в Саудовской Аравии (СА) препятствием для роста российского турпотока в эту страну. Его слова приводит РИА Новости.

Собеседник агентства отметил, что у этого направления есть большой потенциал, который сдерживают несколько факторов. «Остается очень серьезное ограничение для наших туристов — это алкоголь, и пока оно непреодолимо», — подчеркнул Кобищанов.

Среди других факторов вице-президент АТОР перечислил развитие отелей, инфраструктуры и транспортного сообщения, однако, по его словам, Саудовская Аравия уже «активно работает» над решением этой задачи. Кроме того, по мнению Кобищанова, причиной, которая тормозит турпоток россиян в эту страну, является платная виза — цена за нее составляет 105 долларов (около 9,7 тысячи рублей) с человека, что ощутимо для целой семьи.

Ранее сообщалось, что Россия рассчитывает на запуск прямых рейсов в Саудовскую Аравию в начале 2025 года. По мнению директора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития (МЭР) Никиты Кондратьева, это позволит увеличить турпоток из этой популярной исламской страны в два-три раза.

