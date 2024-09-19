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20:20, 19 сентября 2024Путешествия

Недоступность алкоголя назвали препятствием для российского турпотока в Саудовскую Аравию

Недоступность алкоголя назвали ограничением для роста турпотока россиян в СА

Фото: Mohammed Torokman / Reuters

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тарас Кобищанов назвал недоступность алкоголя в Саудовской Аравии (СА) препятствием для роста российского турпотока в эту страну. Его слова приводит РИА Новости.

Собеседник агентства отметил, что у этого направления есть большой потенциал, который сдерживают несколько факторов. «Остается очень серьезное ограничение для наших туристов — это алкоголь, и пока оно непреодолимо», — подчеркнул Кобищанов.

Среди других факторов вице-президент АТОР перечислил развитие отелей, инфраструктуры и транспортного сообщения, однако, по его словам, Саудовская Аравия уже «активно работает» над решением этой задачи. Кроме того, по мнению Кобищанова, причиной, которая тормозит турпоток россиян в эту страну, является платная виза — цена за нее составляет 105 долларов (около 9,7 тысячи рублей) с человека, что ощутимо для целой семьи.

Ранее сообщалось, что Россия рассчитывает на запуск прямых рейсов в Саудовскую Аравию в начале 2025 года. По мнению директора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития (МЭР) Никиты Кондратьева, это позволит увеличить турпоток из этой популярной исламской страны в два-три раза.

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      Алина Черненко
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