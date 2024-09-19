Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:28, 19 сентября 2024Экономика

Одна из платежных систем ввела комиссию за неактивные счета

PayPal ввела комиссию для россиян за неактивные счета

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Американская электронная платежная система PayPal с 7 октября начнет взимать комиссию с россиян, которые не пользовались своими счетами в течение последнего года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на поправки к пользовательскому соглашению этой системы.

Деньги будут взиматься в случае, если на счете есть какой-то остаток. Комиссия затронет личные и корпоративные счета, и платить ее надо будет раз в год. Она составит 3,5 тысячи рублей. Если на неактивном счете была меньшая сумма, то ее спишут полностью.

В начале апреля россиянам напомнили, что они обязаны уведомлять Федеральную налоговую службу России о своих зарубежных счетах и движении средств по ним. Уведомление об открытии, закрытии или изменении реквизитов счета в зарубежном банке или платежных системах (таких как PayPal) должно подаваться в ФНС в течение месяца. Эта норма распространяется не только на граждан РФ, но и на иностранцев и лиц без гражданства с видом на жительство в России.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      В Польше придумали, как решить вопрос о принадлежности Крыма. Полуостров хотят передать под мандат ООН

      Мошенница Анна Делви станцевала на шоу с тюремным браслетом

      В Азербайджане ответили на обвинения в этнических чистках

      Захарова назвала призыв ЕП арестовать Мадуро проявлением буйного помешательства

      В российском городе автомобиль «впечатал» курьера в витрину магазина и попал на видео

      Темную материю объяснили микроскопическими черными дырами

      Российское ведомство пожаловалось на отечественный софт

      Возможность матери детей Дурова получить долю Telegram оценили

      Снятие санкций с России войдет в повестку возможных переговоров по Украине в Турции

      СБУ пообещала Пермякову 20 тысяч долларов за теракт против Прилепина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше