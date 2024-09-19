Одна из платежных систем ввела комиссию за неактивные счета

PayPal ввела комиссию для россиян за неактивные счета

Американская электронная платежная система PayPal с 7 октября начнет взимать комиссию с россиян, которые не пользовались своими счетами в течение последнего года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на поправки к пользовательскому соглашению этой системы.

Деньги будут взиматься в случае, если на счете есть какой-то остаток. Комиссия затронет личные и корпоративные счета, и платить ее надо будет раз в год. Она составит 3,5 тысячи рублей. Если на неактивном счете была меньшая сумма, то ее спишут полностью.

В начале апреля россиянам напомнили, что они обязаны уведомлять Федеральную налоговую службу России о своих зарубежных счетах и движении средств по ним. Уведомление об открытии, закрытии или изменении реквизитов счета в зарубежном банке или платежных системах (таких как PayPal) должно подаваться в ФНС в течение месяца. Эта норма распространяется не только на граждан РФ, но и на иностранцев и лиц без гражданства с видом на жительство в России.