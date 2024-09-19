Следователи проверят мужчину после угроз учительнице в челябинской школе

СК проверит челябинца, после скандала с которым госпитализировали учительницу

Следователи проверят отца школьника из Челябинска, после скандала с которым госпитализировали одну из учительниц. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Челябинской области.

По данным ведомства, инцидент был выявлен в ходе мониторинга сети. Согласно публикации, мужчина пришел в образовательное учреждение Металлургического района города, представился отцом одного из учеников и начал угрожать насилием в адрес учительницы, оскорбляя ее. После случившегося состояние здоровья женщины ухудшилось, ее госпитализировали.

Сейчас СК организовал проверку по признакам преступлений, предусмотренных статьями 119 («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью») и 213 («Хулиганство») УК РФ.

Предполагаемым злоумышленником оказался 37-летний уроженец Ульяновской области. Он уже находится в отделении полиции.

