Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:50, 19 сентября 2024Силовые структуры

Следователи проверят мужчину после угроз учительнице в челябинской школе

СК проверит челябинца, после скандала с которым госпитализировали учительницу

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Следователи проверят отца школьника из Челябинска, после скандала с которым госпитализировали одну из учительниц. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Челябинской области.

По данным ведомства, инцидент был выявлен в ходе мониторинга сети. Согласно публикации, мужчина пришел в образовательное учреждение Металлургического района города, представился отцом одного из учеников и начал угрожать насилием в адрес учительницы, оскорбляя ее. После случившегося состояние здоровья женщины ухудшилось, ее госпитализировали.

Сейчас СК организовал проверку по признакам преступлений, предусмотренных статьями 119 («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью») и 213 («Хулиганство») УК РФ.

Предполагаемым злоумышленником оказался 37-летний уроженец Ульяновской области. Он уже находится в отделении полиции.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      В Европе призвали разрешить Киеву бить западным оружием вглубь России. В Москве предупреждают о риске третьей мировой

      Схрон с 12 тысячами патронов и 170 гранатами нашли в ЛНР

      Генсек НАТО призвал увеличить расходы альянса на оборону

      Названы лучшие отели мира

      Образ Хайди Клум на фото папарацци возмутил пользователей сети

      Джоан Роулинг анонсировала свою новую книгу

      Столтенберг назвал гарантию мира на Украине

      В российском заповеднике запечатлели дневную охоту серой цапли

      Зуд в гениталиях оказался симптомом тяжелого заболевания

      Индия одобрила миссию по возвращению образцов с Луны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше