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11:02, 19 сентября 2024Интернет и СМИ

Сообщения об уязвимости в реестре электронных повесток опровергли

Минцифры и Ростелеком опровергли уязвимость в реестре электронных повесток

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Издание «Новая газета Европа» (организация признана нежелательной в России) со ссылкой на анонимного эксперта опубликовало новость, в которой утверждается, что на сайте электронных повесток России обнаружена уязвимость. С ее помощью якобы можно получить доступ к данным россиян на портале «Госуслуги».

Информацию об уязвимости опровергли в Минцифры России. «На текущий момент подтверждений утечек или уязвимостей не зафиксировано. Авторизация через "Госуслуги" на всех ресурсах работает корректно. Возможности найти информацию о пользователях "Госуслуг" по ID-номеру нет», — заявили в пресс-службе ведомства.

В Минцифры подчеркнули, что для защиты государственных порталов используются несколько дополняющих друг друга мер безопасности.

Сообщения об уязвимости также опроверг «Ростелеком», разработавший информационную систему реестра электронных повесток. «Доступ к данным в реестре получают только граждане, использующие единую государственную информационную систему авторизации с обязательным дополнительным подтверждением в виде СМС-сообщения на телефонный номер», — заявили в компании.

Новость получила широкое распространение в российских СМИ, но в контексте опровержения — издания дождались официальных комментариев Минцифры и «Ростелекома». Так, публикации об отсутствии уязвимости сделали, например Lenta.ru, РИА Новости, Интерфакс.

Тема также вызвала интерес у пользователей соцсетей. Сейчас можно встретить как посты с акцентом на якобы уязвимости, так и публикации с опровержением этой информации.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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