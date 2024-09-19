Юань начал терять позиции в международных платежах

SWIFT: доля юаня в международных платежах упала, а доллар упрочил лидерство

По итогам августа доля юаня в международных платежах упала с 4,74 процента до 4,69 процента, китайская валюта по-прежнему идет на четвертом месте. Об этом свидетельствуют данные на сайте международной системы обмена финансовыми сообщения SWIFT.

Занимающий третье место британский фунт стерлингов также сдал позиции — с 7 процентов до 6,5 процента, а доля идущего вторым евро упала с 22,47 процента до 21,58 процента. Вместе с тем американский доллар упрочил лидерство, его доля в расчетах выросла с 47,81 процента в июле до 49,07 процента.

Что касается рынка торгового финансирования, то доля доллара и юаня осталась неизменной — 83,56 процента и 5,95 процента соответственно. Доля евро упала с 5,83 процента до 5,32 процента.

Ранее в американском банке JPMorgan назвали преувеличенными слухи о скором конце доллара. Аналитики организации подчеркнули, что причины доминирования доллара являются структурными по своей природе, а разговоры о проблемах основаны на диверсификации расчетов стран, находящихся под санкциями США.

По их оценке, снижение влияния доллара растянется на десятилетия, а главной угрозой его господству станет альтернатива системе SWIFT, о чем говорят Россия и Китай, и национальные цифровые валюты.