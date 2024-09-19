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17:25, 19 сентября 2024Россия

Володин высказался о предпосылках ядерной мировой войны

Володин: призыв Европарламента к ударам по России ведет к ядерной мировой войне
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Призыв к ударам по России ведет к ядерной мировой войне. О предпосылках последствий от решений Европарламента высказался спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Как следует из резолюции, одобренной на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, ранее большинство депутатов (425) проголосовали за снятие с Украины ограничений на удары западным оружием по военным объектам в глубине России.

«То, к чему призывает Европарламент, ведет к мировой войне с использованием ядерного оружия (...) Единственное, что должен сделать после такого заявления Европарламент, — самораспуститься», — заявил Володин.

По словам спикера Госдумы, если вглубь территорий России начнут наноситься удары западным оружием, то Россия даст жесткий ответ с использованием более мощного оружия.

«Ни у кого не должно быть иллюзий на этот счет. Государственная Дума настаивает на этом», — заключил Володин, а также обратился к депутатам Европарламента с вопросом: «граждане европейских стран хотят, чтобы война пришла в их дом?»

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что разрешение Киеву бить вглубь России западным оружием будет означать прямое вовлечение НАТО в конфликт и поменяет «всю его природу».

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      Елена Торубарова
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