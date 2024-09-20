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00:10, 20 сентября 2024Россия

20 сентября: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Фото: Erik De Castro / Reuters

20 сентября в России отмечают День секретаря и День рекрутера. В других странах на эту дату приходится Всемирный день риса и Международный день студенческого спорта. Верующие сегодня вспоминают святых Пересвета и Ослябю. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 20 сентября — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День секретаря

Праздник отмечают с 2005 года в третью пятницу сентября по инициативе сообщества офис-менеджеров из разных регионов России.

Так как День секретаря не является официальным торжеством, отмечают его, как правило, на рабочем месте. В некоторых компаниях для секретарей в этот день предусмотрен сокращенный день, где-то — в честь офис-менеджеров устраивают корпоративы. Каждая фирма чествует своих специалистов по-своему.

Фото: insta_photos / Shutterstock / Fotodom

Праздники в мире

Международный день студенческого спорта

Праздник был учрежден ЮНЕСКО в 2015 году по инициативе Международной федерации студенческого спорта. Главная цель — популяризовать среди учащихся культуру занятия спортом.

Как отмечено на сайте ЮНЕСКО, «студенческий спорт занимает особое место как вектор гуманных, социальных и гражданских ценностей» — помимо благотворного влияния на здоровье, спорт выполняет воспитательную функцию и помогает наладить диалог внутри коллектива.

Всемирный день риса

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

Рис — один из самых популярных злаков на планете и основа рациона для многих народов. Благодаря сложным углеводам в составе он надолго насыщает организм и снабжает его полезными микроэлементами, такими как железо, фосфор, цинк и калий.

День риса отмечают с 2004 года по инициативе ООН. Этот день — еще и повод напомнить общественности о глобальной проблеме голода. Рис — неприхотливая и недорогая культура, а его производство и продажа являются основой дохода для миллиардов людей.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 20 сентября

Какой церковный праздник сегодня

День памяти преподобных Александра Пересвета и Андрея Осляби

Святые Пересвет и Ослябя Радонежские происходили из боярских родов и были опытными ратниками. Оба приняли монашеский постриг: первый под именем Александр, а второй был назван Андреем.

В августе 1380 года московский князь Дмитрий попросил преподобного Сергия Радонежского благословить его на Куликовскую битву и послать в подкрепление двух воинов. Призвание монахов-бойцов Пересвета и Осляби имело для князя духовное значение — русские войска намеревались защитить не только свои земли, но и христианскую веру. Перед началом битвы Пересвет вступил в поединок с ордынским богатырем Челубеем — оба были настолько сильны, что с одного удара сразили друг друга. Считается, что Ослябя также пал на поле боя. После битвы монахов похоронили близ церкви Рождества Богородицы.

Фото: РИА Новости

Какие еще церковные праздники отмечают 20 сентября

  • День памяти преподобного Луки Глубокореченского;
  • День памяти мученика Созонта Помпеольского (Киликийского);
  • День памяти преподобного Макария Оптинского;
  • День памяти священномучеников Петра Снежницкого и Михаила Тихоницкого.

Приметы на 20 сентября

В народном календаре 20 сентября — Луков день. В старину к этому времени провожали бабье лето и заканчивали сбор урожая лука.

  • По собранному луку в этот день определяли, какая будет зима. Если шелухи очень много, то она будет морозной.
  • Считалось, что 20 сентября нельзя дарить девочкам кукол. Якобы в будущем этот подарок обернется для нее бесплодием.
  • Кроме того, в этот день не проводили свадеб, так как, согласно поверью, брак, заключенный сегодня, долго не продержится.

Кто родился 20 сентября

Софи Лорен (90 лет)

Итальянская актриса Софи Лорен — одна из последних ныне живущих кинозвезд Золотого века Голливуда. Наиболее известна по фильмам «Брак по-итальянски», «Чочара», «Подсолнухи». Обладательница двух премий «Оскар».

Фото: Stanley Donen Films / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Джордж Мартин (76 лет)

Американский писатель-фантаст Джордж Мартин получил мировую известность благодаря своей саге «Песнь льда и пламени», которую экранизировал канал HBO, подарив миру «Игру престолов». Критики и фанаты называют писателя «американским Толкином», а в 2011 году журнал Time включил Мартина в список самых влиятельных людей в мире.

Кто еще родился 20 сентября

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      Ксения Дорофеева
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