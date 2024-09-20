Сбер стал крупнейшим эмитентом банковских карт в Европе

Аналитики: среди карт топ-50 европейских эмитентов каждая пятая выпущена Сбером

Сбер вновь стал крупнейшим эмитентом банковских карт в Европе. Так, среди карт топ-50 европейских эмитентов каждая пятая выпущена Сбером.

Как показал отчет Europe’s Largest Card Issuers от The Nilson Report, Сбер в очередной раз подтвердил лидерство в рейтинге крупнейших европейских эмитентов банковских карт по объему POS-транзакций, который по итогам 2023 года составил 433 миллиарда долларов.

Банк лидирует в Европе и по числу находящихся в обороте банковских карт — 182 миллиона. Таким образом, из 920 миллионов карт, которые выпущены входящими в топ-50 европейскими банками, 19,8 процента составляют карты Сбера.

«С 2021 года Сбер неизменно возглавляет рейтинг крупнейших эмитентов дебетовых и кредитных карт в Европе. Причем банк лидирует не только по числу выпущенных карт, но и по объему транзакций. Обновление программы лояльности СберСпасибо, доступ к лучшим условиям по продуктам и сервисам Сбера и партнеров с подпиской СберПрайм, предложение премиальных пакетов услуг позволит укрепить наше преимущество. Уже несколько лет мы активно развиваем инновационные способы оплаты по NFC, QR-коду или оплате улыбкой в семействе платежных сервисов SberPay, и здесь технологическое лидерство Сбера также очевидно для всех», — отметил старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка Дмитрий Малых.

