Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:09, 20 сентября 2024Мир

Количество беженцев в ФРГ достигло рекорда

NOZ: количество беженцев в Германии достигло рекорда с послевоенного времени

Фото: Boris Roessler / dpa / Global Look Press

Количество беженцев в Германии достигло рекордного значения с середины прошлого века — их число составляет почти 3,5 миллиона человек, из которых более миллиона — украинцы. Об этом сообщает издание Neue Osnabrücker Zeitung.

В распоряжении газеты оказался ответ правительства ФРГ на запрос партии «Зеленые». Утверждается, что в Германии на данный момент проживает 3,48 миллиона беженцев, что на 60 тысяч больше, чем в конце прошлого года.

«Это является самым высоким показателем с 1950-х годов. Из 3,48 миллионов беженцев только украинцев почти 1,18 миллионов человек», — указано в материале.

Ранее вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что беженцы с Украины, прибывшие на территорию Германии, должны работать. «В целом лучше работать всем — это лучше для людей, для интеграции людей, для социальной системы», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
      Артём Верейкин
      Обсудить
      Последние новости

      В России предложили ввести 13-ю пенсию. Кому и за что она будет полагаться?

      Стало известно об ударе ВС России по наемникам ВСУ в Харькове

      Женщина рассказала о нравах богатых воспитанников частной школы-интерната

      Военный эксперт указал на отсутствие мотивации у бойцов ВСУ

      Россиянка описала отдых в Пятигорске за 100 тысяч фразой «конечно, можно потратить меньше»

      Австралия заявила о наличии доказательств против обвиненных в шпионаже россиян

      Глава СК заинтересовался конфликтом с госпитализацией педагога челябинской школы

      Россия увеличила поставки одного углеводорода в Китай

      В Госдуме ответили на предложение Польши передать часть Крыма под мандат ООН

      Минобороны заявило об уничтожении восьми беспилотников над регионом России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше