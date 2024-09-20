Количество беженцев в ФРГ достигло рекорда

NOZ: количество беженцев в Германии достигло рекорда с послевоенного времени

Количество беженцев в Германии достигло рекордного значения с середины прошлого века — их число составляет почти 3,5 миллиона человек, из которых более миллиона — украинцы. Об этом сообщает издание Neue Osnabrücker Zeitung.

В распоряжении газеты оказался ответ правительства ФРГ на запрос партии «Зеленые». Утверждается, что в Германии на данный момент проживает 3,48 миллиона беженцев, что на 60 тысяч больше, чем в конце прошлого года.

«Это является самым высоким показателем с 1950-х годов. Из 3,48 миллионов беженцев только украинцев почти 1,18 миллионов человек», — указано в материале.

Ранее вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что беженцы с Украины, прибывшие на территорию Германии, должны работать. «В целом лучше работать всем — это лучше для людей, для интеграции людей, для социальной системы», — сказал он.

