Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:26, 20 сентября 2024Путешествия

Пассажирка обозвала члена экипажа в самолете маленьким ублюдком и попала на видео

Разгневанная пассажирка самолета устроила дебош на борту, обозвала члена экипажа маленьким болтливым ублюдком и попала на видео. Ролик публикует Daily Mail.

На записи видно, что женщина стоит у входа в самолет в окружении нескольких людей и кричит на человека, который не попадает в кадр. Она предложила ему вместе выйти из самолета, а затем возмущенно заметила: «Посмотрите на него! Он все еще ухмыляется! Черт, он все еще ухмыляется!»

Не уточняется, что именно стало причиной агрессивного поведения пассажирки. Известно, что позже ее видели расталкивающей охранников в аэропорту. О ее дальнейшей судьбе ничего не известно.

В мае россиянка устроила пьяный дебош на рейсе МоскваУхта и нарвалась на штраф в размере 300 тысяч рублей. 30-летняя пассажирка грубо нарушила правила поведения, обматерила попутчиков и неуважительно обошлась с экипажем.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      В Британии заявили о принятом решении по ударам Украины вглубь России

      Гигантский питон проник в дом и стал душить женщину. Она два часа пыталась вырваться, а момент спасения попал на видео

      Секретная служба США признала ошибки во время первого покушения на Трампа

      Стало известно о планах Шольца встретиться с Зеленским

      Причину отсрочки поставок США новой техники ВСУ раскрыли

      Пользу восьмичасового сна опровергли

      Правительство России профинансирует оснащение территориальных органов МЧС России БПЛА

      Условия для оформления двух квартир в семейную ипотеку разъяснили

      Зеленский заявил о подготовке к встречам с Трампом и Харрис

      Двух братьев-подростков заподозрили в избиении россиянина в Подмосковье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше