Пассажирка обозвала члена экипажа в самолете маленьким ублюдком и попала на видео

Разгневанная пассажирка самолета устроила дебош на борту, обозвала члена экипажа маленьким болтливым ублюдком и попала на видео. Ролик публикует Daily Mail.

На записи видно, что женщина стоит у входа в самолет в окружении нескольких людей и кричит на человека, который не попадает в кадр. Она предложила ему вместе выйти из самолета, а затем возмущенно заметила: «Посмотрите на него! Он все еще ухмыляется! Черт, он все еще ухмыляется!»

Не уточняется, что именно стало причиной агрессивного поведения пассажирки. Известно, что позже ее видели расталкивающей охранников в аэропорту. О ее дальнейшей судьбе ничего не известно.

В мае россиянка устроила пьяный дебош на рейсе Москва — Ухта и нарвалась на штраф в размере 300 тысяч рублей. 30-летняя пассажирка грубо нарушила правила поведения, обматерила попутчиков и неуважительно обошлась с экипажем.