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10:47, 20 сентября 2024Бывший СССР

Поджигателей авто украинских военных превратят в «бесплатных рабов»

«Политика страны»: поджигателей автомобилей украинских военных отправят на фронт

Фото: Alina Smutko / Reuters

Поджигателей автомобилей военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправят на фронт в качестве «бесплатных рабов». Об этом сообщает издание «Политика страны».

Военные начали массово патрулировать свои транспортные средства после частых поджогов автомобилей на территории всей страны. В Киеве им удалось поймать, как утверждается, двух молодых людей на месте несовершенного поджога.

Военнослужащие заявили, что отправят двух подозреваемых на фронт в качестве «бесплатных рабов» с целью понимания всего масштаба нанесенного ущерба. Они также намекнули, что других поджигателей может ждать более жестокое наказание, вплоть до лишения жизни.

18 сентября в одном из районов Киева стало известно о последнем случае поджога авто военнослужащих ВСУ. Сообщалось о нескольких уничтоженных транспортных средств, принадлежащих украинским военным.

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      Алевтина Запольская
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