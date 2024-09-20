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17:51, 20 сентября 2024Культура

Приму-балерину назначили и.о. ректора МГАХ

Приму-балерину Большого театра Светлану Захарову назначили и.о. ректора МГАХ
Светлана Захарова

Светлана Захарова. Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова назначила балерину Светлану Захарову исполняющей обязанности ректора Московской государственной академии хореографии (МГАХ). Об этом глава Минкульта сообщила в своем Telegram-канале.

«Уверена, что под руководством Светланы Захаровой МГАХ продолжит славные традиции, которые сложились в Академии», — прокомментировала назначение министр.

Прима-балерина Большого театра и итальянской «Ла Скалы» сменила на этом посту Марину Леонову, возглавлявшую академию более 20 лет. В 2008 году Захарова получила статус Народного артиста России.

Ранее стало известно, что директором Александринского театра назначили известного телеведущего.

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      Андрей Шеньшаков
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