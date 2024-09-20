Приму-балерину назначили и.о. ректора МГАХ

Приму-балерину Большого театра Светлану Захарову назначили и.о. ректора МГАХ

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова назначила балерину Светлану Захарову исполняющей обязанности ректора Московской государственной академии хореографии (МГАХ). Об этом глава Минкульта сообщила в своем Telegram-канале.

«Уверена, что под руководством Светланы Захаровой МГАХ продолжит славные традиции, которые сложились в Академии», — прокомментировала назначение министр.

Прима-балерина Большого театра и итальянской «Ла Скалы» сменила на этом посту Марину Леонову, возглавлявшую академию более 20 лет. В 2008 году Захарова получила статус Народного артиста России.

Ранее стало известно, что директором Александринского театра назначили известного телеведущего.