Приму-балерину назначили и.о. ректора МГАХ

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова назначила балерину Светлану Захарову исполняющей обязанности ректора Московской государственной академии хореографии (МГАХ). Об этом глава Минкульта сообщила в своем Telegram-канале.
«Уверена, что под руководством Светланы Захаровой МГАХ продолжит славные традиции, которые сложились в Академии», — прокомментировала назначение министр.
Прима-балерина Большого театра и итальянской «Ла Скалы» сменила на этом посту Марину Леонову, возглавлявшую академию более 20 лет. В 2008 году Захарова получила статус Народного артиста России.
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