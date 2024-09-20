Продолжение фильма «28 дней спустя» сняли на iPhone 15

Дэнни Бойл снял фильм «28 лет спустя» с бюджетом 75 миллионов на iPhone 15

Продолжение культового зомби-хоррора «28 дней спустя» от режиссера Дэнни Бойла снято на iPhone 15 Pro Max. Об этом сообщает портал Wired.

По информации источника, картина с бюджетом в 75 миллионов долларов была целиком снята на смартфон компании Apple с использованием дополнительного оборудования, такого как свет и объективы. Таким образом, «28 лет спустя» станет самым дорогим фильмом, снятым на iPhone: ранее таким образом были сняты лишь несколько артхаусных работ, среди которых ленты постановщика Стивена Содерберга.

О том, что Бойл решил снять третью часть фильма «28 дней спустя», стало известно еще в 2010 году, однако все это время проект оставался в статусе заморозки из-за других проектов режиссера и отсутствия интереса к нему со стороны продюсеров.