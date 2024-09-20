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10:10, 20 сентября 2024Экономика

России предсказали убыль миллионов трудоспособных граждан

ИНП РАН: число трудоспособных россиян упадет до 75 миллионов человек

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

К 2030 году количество трудоспособных жителей России дойдет до 87,3 миллиона человек, а затем, к 2050 году, снизится до 75 миллионов. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на выводы экспертов Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН.

Данные процессы, как полагают исследователи, будут сопровождаться автоматизацией труда и повышением производительности. Свой прогноз о количестве занятых в РФ до 2050 года они подготовили, исходя из двух сценариев: инерционного, согласно которому ежегодный рост ВВП будет в пределах двух процентов, и высокого — при росте ВВП на 3,2 процента. Первый предполагает, что численность занятых к 2030 году составит 68,9 миллиона человек, а после, к 2050 году, снизится до 66 миллионов. Второй, что в 2030 году занятых станет 69,9 миллиона человек.

Наиболее существенные перемены в структуре занятости ждут сельское хозяйство (доля занятых снизится с 6,7 процента в 2019 году до 5,3 процента в 2035 году) и торговлю (уменьшение с 19 до 17 процентов). При этом доля работников здравоохранения вырастет до 7,6 процента с 6,2. В науке эта доля вырастет с 2,3 процента до 3,1, а в образовании — с 7,6 процента до восьми.

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      Кирилл Луцюк
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