Российским пенсионерам предложили выплачивать 13-ю пенсию

Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил выплачивать пожилым россиянам 13-ю пенсию

В Госдуму до конца года внесут предложение о ежегодной выплате российским пенсионерам. Об этом РИА Новости рассказал вице-спикер ГД Борис Чернышов.

Парламентарий указал, что первая версия соответствующего документа не получила поддержки среди его коллег. Однако законопроект становится все более актуальным из-за повышенной инфляции. «Доходы наименее защищенных слоев населения, таких как пенсионеры, не успевают за темпами роста цен», — объяснил он.

Чернышов уточнил, что по его задумке «13-я пенсия» будет одинаковой для всех. Он предложил рассматривать предновогоднюю выплату как материальную помощь.

Ранее сообщалось, что в России с 2025 года пенсии будут индексироваться по новым правилам — не один, а два раза в год. На повышение выплат могут рассчитывать те, кто получает пенсию по старости, по случаю потери кормильца, а также по инвалидности.