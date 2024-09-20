Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
03:25, 20 сентября 2024Экономика

Российским пенсионерам предложили выплачивать 13-ю пенсию

Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил выплачивать пожилым россиянам 13-ю пенсию
СюжетПовышение пенсий:

Фото: Oksana Korol / Business Online / Global Look Press

В Госдуму до конца года внесут предложение о ежегодной выплате российским пенсионерам. Об этом РИА Новости рассказал вице-спикер ГД Борис Чернышов.

Парламентарий указал, что первая версия соответствующего документа не получила поддержки среди его коллег. Однако законопроект становится все более актуальным из-за повышенной инфляции. «Доходы наименее защищенных слоев населения, таких как пенсионеры, не успевают за темпами роста цен», — объяснил он.

Чернышов уточнил, что по его задумке «13-я пенсия» будет одинаковой для всех. Он предложил рассматривать предновогоднюю выплату как материальную помощь.

Ранее сообщалось, что в России с 2025 года пенсии будут индексироваться по новым правилам — не один, а два раза в год. На повышение выплат могут рассчитывать те, кто получает пенсию по старости, по случаю потери кормильца, а также по инвалидности.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Ну как так, Илон? Разве так делается?» Кадыров пожаловался, что Маск отключил его пулеметный Cybertruck

      Российским военным поставили партию ПЗРК «Верба»

      51-летняя Дита фон Тиз показала фигуру в откровенном нижнем белье

      В России предупредили Запад о третьей мировой войне

      Открытое горение на складе в Подмосковье ликвидировали

      Местный житель описал расправы ВСУ над мирными жителями Суджи

      Звезда OnlyFans рассказала о самой отвратительной просьбе подписчика

      Постпредство Ливана в ООН указало на одну деталь в ситуации с пейджерами

      Уничтожение Leopard 2 в Курской области вызвало недоумение в Германии

      Российскую медсестру осудили за фиктивные сертификаты о прививке от COVID-19

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше