У Лаймы Вайкуле решили отсудить бизнес в России

Бизнес-партнер Лаймы Вайкуле решил отсудить у нее российский бизнес

Бизнес-партнер певицы Лаймы Вайкуле Шираз Мамедов хочет через суд забрать у нее оставшуюся часть российского бизнеса. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, Вайкуле, которая после начала СВО выступает с жесткой критикой России, до сих пор зарабатывала на прибыли от ООО «Лайма-люкс рус». Компания занимается салонами красоты и продажей косметики, мебели и других аксессуаров, а учредителями являются сама певица и бизнесмен. Теперь же Мамедов подал иск об исключении юридического лица Лаймы Laimalukss SIA из числа владельцев бренда.

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