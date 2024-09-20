В Ирландии заявили об угрозе применения Россией передового ядерного оружия

Боуз: конфликт России и Запада может закончиться применением ядерного оружия

У России имеется арсенал передового ядерного оружия, которое может быть применено в случае обострения конфликта с Западом. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X.

«Мысль о том, что западные политики рассматривают даже отдаленную перспективу эскалации конфликта с Россией, который, как бы маловероятно это ни было, может закончиться применением этого оружия, абсолютно ужасает», — написал Боуз.

Он напомнил, что в 20 веке Советский Союз испытал «Царь-бомбу», ставшую мощнейшим оружием в мире на тот момент. Журналист подчеркнул, что сейчас Россия имеет еще более опасный арсенал.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что разрешение ВСУ бить по России западным дальнобойным оружием будет означать прямое вовлечение НАТО в конфликт. Глава государства объяснил, что Украина неспособна задавать цели для ударов вглубь российской территории без разведданных спутников Североатлантического альянса.