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13:02, 20 сентября 2024Россия

В Минобороны раскрыли потери Украины в Курской области с момента вторжения

МО РФ: потери ВСУ в Курской области с момента вторжения составили 15 300 военных

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области с момента вторжения составили 15,3 тысячи военных. Об этом сообщает Минобороны России (МО РФ).

По данным министерства, украинские войска также потеряли 1732 единицы техники, из них 124 танка, 56 боевых машин пехоты, 93 бронетранспортера, 780 боевых бронированных машин, 471 автомобиль, а также 115 артиллерийских орудий.

Кроме того, уничтожены восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов и четыре транспортно-заряжающие машины, уточнили в ведомстве.

«[Также уничтожены] 29 станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ), семь радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, две РЛС противовоздушной обороны (ПВО), 15 единиц инженерной техники, из них девять инженерных машин разграждения и одна установка разминирования УР-77», — добавили в МО РФ.

Также российские военные уничтожили на курском направлении 28 пусковых установок реактивных систем залпового огня ВСУ, из них семь HIMARS и шесть MLRS.

Ранее в Минобороны сообщили, что за сутки украинские войска потеряли в Курской области более 370 военных и более 30 единиц техники. Также российские военные уничтожили понтонную переправу противника.

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      Елена Торубарова
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