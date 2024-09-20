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12:43, 20 сентября 2024Ценности

В сети восхитились внешностью 72-летней звезды «Титаника» на новых фото

Фрэнсис Фишер

Фрэнсис Фишер. Фото: Dave Starbuck Geisler-Fotopress / Globallookpress.com

В сети восхитились внешностью 72-летней американской актрисы британского происхождения Фрэнсис Фишер на новых фото. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Знаменитость, исполнившая роль матери главной героини в фильме-катастрофе «Титаник», посетила премьеру фильма «Субстанция» в Лос-Анджелесе. На кадрах папарацци она предстала в синем платье свободного кроя с абстрактным узором и черной кожаной куртке с нашивками. При этом она распустила седые волосы, заплетя одну прядь у лица в косу, и накрасила губы розовой помадой.

Читатели издания обсудили фото в комментариях. «Выглядит прекрасно!», «Вполне узнаваема и все еще довольно красива. Очень хорошо стареет», «Фрэнсис всегда была очень привлекательной талантливой женщиной и прекрасно состарилась», «Ее волосы выглядят густыми и красивыми», «Прекрасный пример элегантного старения», — заявили юзеры.

Ранее в сентябре внешность 78-летнего американского актера Сильвестра Сталлоне на новых фото папарацци удивила фанатов.

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      Алина Гостева
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