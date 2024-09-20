Водителей предупредили об опасности моек самообслуживания

Автоэксперт Боярский: на мойках самообслуживания можно повредить краску авто

Использование моек самообслуживания может привести к повреждению лакокрасочного покрытия машины. Об опасности этих сервисов предупредил водителей директор департамента сервиса и запасных частей «Авилон Tank» Игорь Боярский, пишет «Российская газета».

По словам автоэксперта, риск навредить автомобилю есть при самостоятельном использовании сильных щеток или наждачной губки — в них может быть песок или другие абразивные частицы. Помимо этого, вода на таких мойках может быть слишком жесткой или содержать примеси. «Это может привести к образованию накипи на нагревательных элементах и другим повреждениям, особенно если используются горячая вода и высокое давление», — пояснил Боярский.

Чрезмерным давлением воды также можно повредить уплотнители, патрубки и резинки — это повлечет за собой утечки и другие проблемы в будущем. Кроме того, на некоторых мойках самообслуживания нет должного дренажа, что может привести к скоплению воды вне кузова и вызвать коррозию. Помимо этого, может в труднодоступных местах может остаться грязь или пена — это тоже может привести к поломкам.

Ранее эксперты научили россиян определять поломку машины по цвету дыма из выхлопной трубы. Густой белый дым с характерным сладковатым запахом антифриза — признак попадания охлаждающей жидкости в камеру сгорания. А сизый дым с запахом горелого масла говорит о попадании масла в цилиндры.