Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:30, 20 сентября 2024Мир

Захарова рассказала о нападках на оперирующих фактами западных политиков

Захарова: оперирующие фактами политики ЕС и США стали жертвами нападок на Западе

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Оперирующие фактами политики из стран Европейского союза (ЕС) и США стали жертвами нападок на Западе. Таким образом официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга ответила на вопрос корреспондента «Ленты.ру» о том, есть ли в ЕС политики-профессионалы, с кем предпочла бы работать Москва.

«В ЕС есть и образованные, и посвящающие свою жизнь, и рискующие ей в интересах Европы и европейцев. Многие стали жертвами нападок у себя в странах только потому, что считали нужным не квазиреальность, а реальные факты. Поэтому, конечно, есть, но их никуда не пускают. Даже в США вот какая стрельба по кандидатам идет», — сказала она.

По мнению представителя российского внешнеполитического ведомства, это говорит о кризисе западной демократии, ультралиберальном тупике и ультралиберальной диктатуре.

Отвечая на вопрос корреспондента, Захарова подчеркнула, что не видит, почему бы могли появиться люди такого масштаба на Западе. «Главный признак появления такой личности — это понимание и возможность реализации национальных интересов.Так если это подмято воле англосаксов и через натовские структуры выжжено буквально на земле, как же там появится кто-то?» — отметила она.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      В Минобороны раскрыли подробности о боях в Курской области

      Россияне пожалели о некоторых летних покупках

      Спасавшаяся от пожара россиянка выпрыгнула из окна и попала на видео

      Певших песни на русском языке украинцев увезли в военкомат

      Сотрудница налоговой службы России брала взятки за бездействие и села на 8,5 года

      Во Франции назвали безумием резолюцию на снятие ограничений на удары по России

      На Украине заявили о критическом дефиците зерна

      Инфекционист оценил шансы защититься от птичьего гриппа при помощи обычной вакцины

      Захарова рассказала о нападках на оперирующих фактами западных политиков

      Россия уничтожила в Курской области еще один немецкий танк Leopard

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше