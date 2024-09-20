Захарова: оперирующие фактами политики ЕС и США стали жертвами нападок на Западе

Оперирующие фактами политики из стран Европейского союза (ЕС) и США стали жертвами нападок на Западе. Таким образом официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга ответила на вопрос корреспондента «Ленты.ру» о том, есть ли в ЕС политики-профессионалы, с кем предпочла бы работать Москва.

«В ЕС есть и образованные, и посвящающие свою жизнь, и рискующие ей в интересах Европы и европейцев. Многие стали жертвами нападок у себя в странах только потому, что считали нужным не квазиреальность, а реальные факты. Поэтому, конечно, есть, но их никуда не пускают. Даже в США вот какая стрельба по кандидатам идет», — сказала она.

По мнению представителя российского внешнеполитического ведомства, это говорит о кризисе западной демократии, ультралиберальном тупике и ультралиберальной диктатуре.

Отвечая на вопрос корреспондента, Захарова подчеркнула, что не видит, почему бы могли появиться люди такого масштаба на Западе. «Главный признак появления такой личности — это понимание и возможность реализации национальных интересов.Так если это подмято воле англосаксов и через натовские структуры выжжено буквально на земле, как же там появится кто-то?» — отметила она.