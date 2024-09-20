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04:57, 20 сентября 2024Забота о себе

Женщина пошла на секс-эксперимент и удивилась реакции своего тела

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

Бывшая порнозвезда, секс-колумнистка Джессика Стоядинович (Стоя) дала совет женщине, которая пошла на секс-эксперимент с мужем и испугалась необычной реакции своего тела. Письмо женщины и ответ специалистки опубликовало издание Slate.

По словам женщины, во время секса муж впервые схватил ее за обе руки и прижал их к кровати над ее головой. Женщина описала первые ощущения как фантастические, однако через несколько секунд ее правое плечо свела судорога. «Он понял, что что-то не так, отпустил обе руки, и мы закончили начатое, но уже было не так приятно», — вспомнила она. Автор письма удивилась произошедшему, задалась вопросом, что могло быть причиной спазма, и призналась, что стесняется обратиться с этой проблемой к врачу.

В ответ Стоя подтвердила, что и сама в подобных позах не раз испытывала судорогу. «Что касается беседы с врачом, если вы действительно слишком смущены, чтобы рассказать всю историю, можете просто сказать, что лежали на боку с поднятой рукой. Вспоминая встречи с такими врачами, я понимаю, что они на самом деле просто хотят знать, что болит, и назначить вам несколько анализов, чтобы определить, что происходит — нет необходимости в слишком откровенных подробностях того, что стало причиной боли», — заверила колумнистка.

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Ранее Стоя дала совет взрослой женщине, которая столкнулась с любителем ставить засосы во время секса. Экс-порнозвезда рекомендовала женщине попросить мужчину постараться больше выдвигать вперед язык, чем зубы, и толкать языком, а не сосать.

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      Александра Лисица
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