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18:09, 21 сентября 2024Россия

Эвакуированных из-за атаки ВСУ жителей Краснодарского края попросили подождать два дня

Штриков: эвакуированные жители Тихорецкого района вернутся домой через два дня

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Эвакуированные жители Тихорецкого района Краснодарского края смогут, по предварительным данным, вернуться домой через два дня, заявил министр ГО и ЧС региона Сергей Штриков. Его цитирует ТАСС.

В пункте временного размещения он высказался, что «дня два придется подождать, пока такая ситуация». Чиновник уточнил, что взрывы после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) и падения обломков дронов прекратились, но нужно провести разминирование. Он также пообещал, что все, кто был в зоне чрезвычайной ситуации, получат компенсацию.

Замглавы Тихорецкого городского поселения Светлана Васильченко уточнила, что в пунктах осталось лишь 13 человек, остальных отвезли в гостиницы Тихорецка.

Ранее в субботу, 21 сентября, в Тихорецком районе начали эвакуацию местных жителей после падения обломков БПЛА и начавшегося вследствие этого пожара. В небе над районом было сбито два беспилотника. Обломки одного из дронов спровоцировали пожар. Огонь перекинулся на взрывоопасные предметы, после чего началась их детонация.

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