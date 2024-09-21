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14:44, 21 сентября 2024Силовые структуры

Российский серийный маньяк похитил дочь у бывшей жены

Shot: серийный маньяк Артур Рыно похитил четырехлетнюю дочь у бывшей жены

Кадр: Telegram-канал Shot

Серийный маньяк-националист Артур Рыно похитил четырехлетнюю дочь. Об этом Telegram-каналу Shot рассказала его бывшая жена Валентина Атман.

Пропажу дочери женщина обнаружила, когда приехала забирать ребенка из детского сада. Воспитатели рассказали, что девочка ушла с отцом — якобы вместе провести выходные. На звонки и сообщения бывший муж не отвечал. Найти дочь удалось только через четыре дня. Девочка осталась в доме матери Рыно в Павловском Посаде. Полиция забрала ребенка. В данный момент Валентина пытается через суд запретить экс-супругу приближаться к дочери.

С Артуром Рыно Атман познакомилась уже после выхода россиянина на свободу, когда устроилась работать к нему в тату-студию. Женщина была в курсе криминального прошлого избранника, но была очарована его внешностью и тихим нравом. В 2020 году пара поженилась, и Рыно взял фамилию жены. Развод случился двумя годами позже. За это время, по словам Валентины, муж поднял на нее руку лишь однажды. Дочь осталась жить с матерью, видеться с ней Рыно не препятствовали.

Так называемая «банда Рыно-Скачевского», участникам которой на момент преступлений было от 16 до 22 лет, в 2006-2007 годах совершила серию нападений на лиц неславянской внешности. Скинхеды лишили жизни 20 человек, были жестоко избиты 12 приезжих. Некоторые нападения снимались на видео и впоследствии были выложены в сеть.

Вину на судебном процессе признали пятеро подсудимых, сам Рыно заявил о причастности к 37 эпизодам. Мужчина вышел на свободу в 2017-м.

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      Виктория Клабукова
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