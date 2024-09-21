Минобороны рассекретило документы к 80-летию освобождения Таллина. Что обнаружили в архивах?

МО раскрыло документы к 80-летию освобождения Таллина от фашистких захватчиков

К 80-летию операции по освобождению Таллина от фашистских захватчиков были раскрыты уникальные засекреченные ранее документы. Копии из архивов опубликовали Минобороны России в новом историческом разделе «Освобожденный Таллин утопал в цветах».

В списке документов оказались директивы Ставки Верховного Главнокомандования, справки о действиях противника, разведсводки, наградные документы героев-освободителей эстонской столицы и свидетельства преступлений, совершенных оккупантами, которые ранее не были преданы широкой огласке.

Таллин освободили от немецкой оккупации 22 сентября 1944 года войска Ленинградского фронта под командованием маршала Леонида Говорова, поддержку наступлению оказывали краснознаменный Балийский флот и 13-я воздушная армия.

Немецкие войска эвакуировались из Эстонии при подходе армии СССР

Согласно архивам, когда советские войска были на подходе к Таллину, Адольф Гитлер осознал, что борьба за Эстонию не имеет перспектив, и приказал начать эвакуациюи отступление немецких войск в рамках операции «Астер».

Также в ходе изучения рассекреченных архивах стало известно о подвиге капитана Федора Яковлева, обезвредившего 140 тонн взрывчатки, которую, отступая, заложили фашисты.

Капитан 1-го ранга Федор Яковлев, получив назначение на должность коменданта Таллина 23 сентября 1944 года, обеспечил в городе полную ликвидацию минной опасности. Он лично участвовал в разминировании ряда домов и предприятий Из архивных документов

Яковлев также обеспечил изъятие оружия у местных жителей (более трех вагонов) и работал над искоренением бандитизма и дезертирства в городе.

В ходе освобождения Таллина войска Ленинградского фронта только за 20 сентября 1944 года сбили 11 вражеских самолетов. В тот день на всех фронтах было уничтожено 47 немецких танков.

В течение 21 сентября на Таллинском направлении войска Ленинградского фронта, развивая наступление, овладели городом и узловой железнодорожной станцией Раквере, а также с боями заняли более 300 других населенных пунктов, в том числе крупные населенные пункты Из оперативной сводки Советского информбюро от 22 сентября 1944 года

В порту Таллин с 16 по 20 сентября ликвидировано «пять транспортов общим водоизмещением до 32 тысяч тонн, повреждено четыре транспорта общим водоизмещением до 20 тысяч тонн и два ТШ. В воздушных боях сбито пять ФВ-190», — следует из отчета 11-й штурмовой авиационной дивизии.

Согласно документам, жители Таллина встретили воинов-освободителей с цветами. Первыми в город прорвались бойцы части 7-й эстонской стрелковой дивизии.

Группы горожан, стоявшие на тротуарах, бросали воинам-эстонцам цветы, кричали приветствия на родном языке. В первый же день после вступления наших войск в Таллин на его улицах можно было видеть группы людей, оживленно беседующих с нашими бойцами и офицерами Из донесения политуправления Ленинградского фронта от 27 сентября 1944 года

В этих беседах жители города враждебно отзывались о немцам и о лишениях, которые претерпело от них население Таллина.

Преступления эстонских фашистов предали огласке

Основную репрессивную работу на территории Эстонии проводили отряды «Омакайте» (вспомогательная полиция), в ряды которых принимали эстонских фашистов. Они лишали жизни стариков и детей, пытали и издевались над мирным населением.

Свидетельством тому явились рассекреченные документы. Так, в спецсообщении НКВД Эстонской ССР Народному комиссару внутренних дел СССР Лаврентию Берии передавались данные о расправе эстонцев над евреями в местных лесах.

На месте евреи принудительно укладывались плотными рядами лицом вниз на сложенный из дров квадрат площадью четыре-пять метров и в таком виде расстреливались. На трупы накладывался второй слой дров, на который аналогичным образом укладывалась и расстреливалась вторая группа доставленных из барака евреев. Созданные таким образом две пирамиды из расстрелянных людей и дров были облиты керосином и подожжены Из спецсообщения НКВД Эстонской ССР Народному комиссару внутренних дел СССР Лаврентию Берии

Также в Минобороны раскрыли, что в годы оккупации этнические эстонцы работали в немецких концентрационных лагерях вместе с немецкими захватчиками. Самым страшным местом в Прибалтике с 1943 по 1944 год считался концлагерь Клоога, распологавшийся в 30 километрах южнее Таллина. Там содержалось порядка двух тысяч евреев.

В результате осмотра лагеря и опроса сохранившихся не его территории людей установлено, что утром 19 сентября в лагерь прибыла специальная команда СС или гестапо в числе 60 человек немцев и в течение дня расстреляла более 1,6 тысяч человек Из архивных документов

По информации из архивов, в тот день случайным образом от той же участи спаслись не более 80 человек.

Эстонцев запугивали приходом Красной Армии

Во времена Великой Отечественной войны немецкие оккупанты на протяжении нескольких лет занимались пропагандой на территории Эстонии, запугивая граждан приходом солдат Красной Армии, следует из рассекреченных документов.

«Немцы убедили многих, что Красная Армия будет мстить эстонцам, станет поголовно расстреливать их, а оставшихся в живых выселит в Сибирь», — цитируют показания местного жителя А. Дильсона в донесении политуправления Ленинградского фронта.

Кроме того, мести со стороны советстких солдат опасались те, кто работал на немцев или чьи родственники служили в немецкой армии.

При этом, указали в Минобороны, в Эстонии было немало патриотов, которые воевали на стороне Красной армии в составе эстонских формирований и партизанских отрядов.