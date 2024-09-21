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20:31, 21 сентября 2024Россия

Подросток с новорожденным ребенком выпала из окна в Подмосковье

В Подмосковье 14-летняя девочка родила дома и выпала с ребенком из окна

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

В подмосковном городе Одинцово 14-летняя девочка с новорожденным ребенком выпала из окна. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Подросток родила ребенка дома, сообщил источник телеканала. От полученных травм девочка и младенец не выжили. Причины произошедшего сейчас устанавливаются.

Ранее в Улан-Удэ женщина выбросила новорожденного ребенка в выгребную яму, родив его на территории частного дома. Младенец не выжил. Женщина рассказала о своем поступке подруге, а та сообщила правоохранителям. По делу назначена судебно-медицинская экспертиза и проводятся другие следственные действия.

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      Александра Лисица
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