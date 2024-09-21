Рождество Пресвятой Богородицы 2024: дата, история и традиции православного праздника

Православные в России отмечают Рождество Богородицы

Сегодня, 21 сентября, православные верующие в России отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Оно относится к 12 важнейшим праздникам (двунадесятым), посвященным событиям земной жизни Иисуса Христа и Девы Марии. «Лента.ру» рассказывает об истории рождения Богородицы, особенностях церковной службы в этот день и традициях праздника.

Дата

Празднику Рождества Пресвятой Богородицы предшествует один день предпразднства: 20 сентября верующие проводят в молитвах и богослужениях, готовясь к грядущему торжеству. Само 21 сентября в 2024 году выпадает на субботу. Это непереходящий праздник: его дата не зависит от Пасхи ни в православии, ни в католичестве.

Кстати, западные христиане отмечают Рождество Девы Марии 8 сентября. Такая календарная разница объясняется тем, что католики в богослужении пользуются григорианским календарем, а православные — юлианским. На сегодня он отстает от григорианского на 13 дней: то есть 8 сентября по юлианскому календарю приходится на 21-е по григорианскому, который мы используем в быту.

Четыре дня после Рождества Богородицы — с 22 по 25 сентября — попразднство, в эти даты православная церковь вспоминает прошедший праздник.

История Рождества Богородицы

Псковская икона «Рождество Богородицы»

Дева Мария родилась в семье праведных Иоакима и Анны (кстати, ровно за девять месяцев до Рождества Богородицы, 22 декабря, отмечается Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы). Несмотря на то что они были очень благочестивыми людьми, Господь не посылал им детей. Причем в те времена считалось, что бездетность — это проклятие, которым Бог наказывает неправедных людей за их грехи.

Отчаявшись, Иоаким ушел в пустыню, возложил на себя пост и стал молиться. Анна же осталась дома, но терпела насмешки — даже служанка дерзила ей.

Считается, что к этому моменту Иоаким и Анна были в супружестве уже около 50 лет и, соответственно, были в преклонном возрасте

Тогда к супругам явился ангел и сообщил, что в скором времени паре предстоит рождение наследника. Анна обрадовалась и пообещала, что отдаст ребенка на служение Господу. «Ее Рождество — не только праздник, открывающий церковный год, но и день всех терпеливых, надеющихся на Бога людей», — отмечал в беседе с «Лентой.ру» священник, настоятель Храма Воздвижения Креста Господня в Митине Стахий Колотвин.

Вскоре Анна родила дочь Марию. В Старом Иерусалиме на месте, где, предположительно, находился дом родителей Девы, сейчас расположен храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

Стоит отметить, что история рождения и земной жизни Богородицы изложена в неканоническом произведении — апокрифическом Протоевангелии Иакова Младшего (II век). В том же тексте говорится, что Мария принадлежит к роду Царя Давида.

Церковная служба на Рождество Богородицы

Фото: A_Lesik / Shutterstock / Fotodom

Праздник в честь рождения Девы Марии появился, как предполагается, в VI-VII веках. Как рассказывал Стахий Колотвин, сегодня Рождество Богородицы открывает церковный богослужебный год. Ведь в церковном календаре Новый год выпадает на 1 сентября.

На Рождество Пресвятой Богородицы в церкви проходят малая и великая вечерни, утреня и литургия. На литургии читаются:

тропарь «Рождество Твое, Богородице Дево»;

второй канон святителя Андрея Критского (VII век);

стихиры на стиховне патриарха Константинопольского Германа (VIII век);

первый канон преподобного Иоанна Дамаскина (VIII век);

стихиры на «Господи воззвах» Стефана и Сергия Святоградцев (IX век);

канон на предпразднство Иосифа Песнописца (IX век).

Традиции праздника

В православии Богородица считается покровительницей России. Согласно учению церкви, образы Пресвятой Девы неоднократно помогали защитить русские земли от захватчиков. Одним из символов попечительства Девы Марии о России считается Державная икона Божией Матери, явленная 15 марта (по новому стилю) 1917 года, в день отречения от престола Николая II.

Поэтому одна из главных традиций на Рождество Богородицы — это посещение храма. Лучше всего присутствовать на литургии, но если сделать этого не получается, то можно зайти в храм в любое время дня, приложиться к праздничной иконе и помолиться.

Кроме того, Рождество Богородицы — это еще и семейный праздник, ведь он установлен в честь матери Иисуса Христа. Священник Стахий Колотвин посоветовал в этот день помолиться о родителях, при возможности созвониться с ними или сходить вместе в храм.

Фото: РИА Новости

Есть на 21 сентября и народные традиции — правда, церковь их не одобряет. До принятия христианства восточные славяне 8 сентября (а по старому стилю праздник приходится именно на это число) отмечали Осенины — праздник урожая, встречи осени и гостевания. Как раз к этому времени завершались сельскохозяйственные работы, жатва, уборка льна и так далее. В некоторых регионах Осенины также были посвящены семейным узам и почитанию ушедших родственников, было принято посещать новобрачных и оценивать хозяйство в их доме, учить молодых уму-разуму.

Народные приметы

Приметы церковь тоже не одобряет, но они относятся скорее к погоде и сельскохозяйственным работам, чем к эзотерике, и связаны с датой (21 сентября), а не с православным праздником.