Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:30, 21 сентября 2024Наука и техника

Обнаружены редкие сверхновые

arXiv: обнаружены редкие сверхновые

Фото: Kravtsov et al., 2024 / phys.org

Группа астрономов из Европейской южной обсерватории (ESO) в Чили обнаружила 307 новых остатков сверхновых, включая семь редких, богатых кислородом. Открытие представлено в исследовательской статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.

Остатки сверхновых (SNR) — это расширяющиеся структуры, которые возникают после взрыва звезды и содержат выброшенный материал и межзвездное вещество, разогнанное ударной волной. Некоторые остатки характеризуются сильным излучением атомов кислорода и называются богатыми кислородом SNR, однако они встречаются крайне редко.

Для своего исследования астрономы использовали новый метод обнаружения остатков сверхновых, основывающийся на анализе линий излучения. Наблюдения провели с помощью прибора MUSE, установленного на Очень Большом Телескопе (VLT) ESO, что позволило идентифицировать сотни новых объектов.

В рамках обзора PHANGS-MUSE исследователи обнаружили 307 остатков сверхновых, из которых 35 показали наличие излучения кислорода. Дальнейший анализ показал, что семь из этих объектов обладают сильными и широкими линиями кислорода, что свидетельствует об их богатстве кислородом.

Большинство обнаруженных остатков сверхновых также имеют аналоги в рентгеновском излучении с яркостью около 10-100 ундециллионов эрг/с, что близко к пределу для ультраярких рентгеновских источников. Однако исследователи не смогли найти прямые связи с известными сверхновыми в местах обнаруженных остатков.

Исследователи отметили, что их работа подчеркивает редкость кислородосодержащих остатков сверхновых, и планируют расширить использование нового метода на другие галактики, чтобы лучше понять происхождение и свойства этих объектов.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      Алаудинов сообщил о побеге 60 украинских военных в Курской области. Командование ВСУ безуспешно пыталось их вернуть

      Более 140 мирных жителей попали в Курскую областную больницу после нападения ВСУ

      Алаудинов рассказал об использовании ВСУ в Курской области украденных машин

      Обнаружены редкие сверхновые

      Названы способы сделать картофель менее калорийным

      Вильфанд рассказал о приходе бабьего лета в центральную Россию

      В США заявили о риске выхода украинского конфликта на ядерный уровень

      16 беспилотников сбили в российском регионе

      В ДНР погибли два украинских спортсмена

      В США захотели отправить Украине ракеты для F-16 дальностью более ста километров

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше