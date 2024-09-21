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12:17, 21 сентября 2024Мир

«Талибан» захотел отправить вице-премьера на саммит БРИКС в России

Афганский «Талибан» хочет отправить вице-премьера на саммит БРИКС в РФ

Фото: Ali Khara / Reuters

Боевики находящегося у власти в Афганистане исламистского радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) захотели отправить вице-премьера и руководителя политического крыла группировки Абдула Гани Барадара на предстоящий в октябре саммит БРИКС в Казани. Об этом сообщается в письме, адресованном помощнику президента России Юрию Ушакову, передает РИА Новости.

«Мы выражаем интерес к участию в саммите делегации высокого уровня, в том числе заместителя премьер-министра Афганистана Абдула Гани Барадара, а также меня вместе с другими участниками», — указали талибы.

Ранее «Талибан» ввел запрет в Афганистане на появление женщин на публике с непокрытым лицом. Как заявил представитель министерства «распространения добродетели и предотвращения порока» Маулви Абдул Гафар Фарук, «этот исламский закон принесет огромную пользу».

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      Глеб Бажуткин
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