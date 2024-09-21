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22:16, 21 сентября 2024Мир

В Германии задали властям вопрос о последствиях атаки ВСУ под Курском и немецких танках

Депутаты Бундестага от АдГ направили запрос кабмину ФРГ об атаке ВСУ под Курском

Фото: Pixabay

Депутаты Бундестага от фракции «Альтернативы для Германии» (АдГ) направили запрос кабмину страны о последствиях атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

Парламентарии задались вопросом, «не считает ли правительство, что применение немецких танков против России и, возможно, в России является проблематичным в свете истории Курской битвы 1943 года». Эти события, по их мнению, могут спровоцировать Москву на исторические воспоминания и привести к дальнейшей эскалации.

Кроме того, депутаты спросили, были ли власти Германии проинформированы о готовящейся атаке, поддерживали ли ее специалисты Бундесвера, проходили ли бойцы ВСУ перед этим подготовку в ФРГ.

Также парламентарии уточнили, применяется ли немецкое оружие во время вторжения в Курскую область, указывалось ли Киеву на то, что предоставленные ему вооружения могут использовать только в целях обороны, и известно ли кабмину «о совершенных ВСУ в Курской области военных преступлениях».

Группа депутатов от АдГ заявила, что атака украинских войск на российскую территорию снижает вероятность мирных переговоров.

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      Марина Совина
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