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22:40, 21 сентября 2024Мир

В США заявили о планах Зеленского попросить Байдена разместить войска НАТО на Украине

Фриман: Зеленский планирует попросить Байдена ввести войска НАТО на Украину
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Экс-помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Час Фриман в интервью YouTube-каналу Dialogue Works рассказал, что в ходе встречи с президентом США Джо Байденом лидер Украины Владимир Зеленский планирует попросить американского коллегу о размещении войск НАТО на территории республики.

«Зеленский в Нью-Йорке, очевидно, сообщит Байдену о своем волшебном плане, чтобы вернуть Украине все территории», — заявил эксперт.

Он выразил уверенность в том, что план Зеленского включает в себя размещение контингента Североатлантического альянса на Западной Украине, отметив, что в случае принятия соответствующего решения это станет «большим шагом к прямой войне».

Ранее глава Минобороны Украины Рустем Умеров признался, что Киеву необходимо постоянно отчитываться перед Западом о планировании операций Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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      Марина Совина
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