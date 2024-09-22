Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:21, 22 сентября 2024Экономика

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили

Движение по Крымскому мосту, приостановленное днем 22 сентября, восстановлено

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Автомобильное движение по Крымскому мосту, приостановленное в 15:22 в воскресенье, 22 сентября, было открыто спустя 25 минут — в 15:47 по московскому времени. Об этом сообщается Telegram-канале о ситуации на автоподходах к мосту.

Во время объявления о приостановке движения тех, кто находился на мосту и в зоне досмотра, просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее в этот же день губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей о ракетной опасности. Сигнал тревоги действовал в течение 11 минут.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Алимпиева
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленскому предрекли бунты из-за его решения повысить зарплаты своему офису

      Компания из Норвегии передумала экспортировать водород в Германию

      Петербуржец расчленил возлюбленную и положил останки в бочку с кислотой

      Двух социологов из России задержали в столице Чада

      Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили

      Из граничащего с Россией города Украины эвакуировали треть населения

      FIDE сохранила ограничения для россиян

      Умер озвучивший персонажа в «Свинке Пеппе» актер

      Легкомоторный самолет жестко приземлился в Подмосковье

      Калужский Минкульт заступился за Лолиту Милявскую перед неравнодушной горожанкой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше