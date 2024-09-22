Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили

Движение по Крымскому мосту, приостановленное днем 22 сентября, восстановлено

Автомобильное движение по Крымскому мосту, приостановленное в 15:22 в воскресенье, 22 сентября, было открыто спустя 25 минут — в 15:47 по московскому времени. Об этом сообщается Telegram-канале о ситуации на автоподходах к мосту.

Во время объявления о приостановке движения тех, кто находился на мосту и в зоне досмотра, просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее в этот же день губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей о ракетной опасности. Сигнал тревоги действовал в течение 11 минут.

