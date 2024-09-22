Родители фигуранта дела о теракте в «Крокусе» за полгода не смогли встретиться с сыном

Родители фигуранта дела «Крокуса» Мирзоева полгода не могут с ним встретиться

Родители фигуранта дела о теракте в подмосковном концерном зале «Крокус Сити Холл» Далерджона Мирзоева (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) полгода не могут с ним встретиться. Об этом рассказала его мать Гулракат Мирзоева, передает РИА Новости.

По словам женщины, они не могут поехать к сыну, их некому отвезти. «С того времени, как это случилось, мы с ним не разговаривали, и что с ним сейчас, мы не знаем», — добавила она.

Отец Мирзоева Барот заявил, что несколько раз обращался в районную милицию с вопросом, каким образом можно узнать о судьбе сына, но не получил ответа.

В августе исполнителям теракта в подмосковном концерном зале «Крокус Сити Холл» предъявили обвинение еще по двум статьям. Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов (все четверо внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) теперь проходят обвиняемыми еще и по статьям 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») и 205.5. («Участие в деятельности террористической организации») УК РФ.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло 22 марта. Тогда в концертном зале должен был пройти концерт группы «Пикник», однако незадолго до его начала в здание ворвались вооруженные огнестрельным оружием мужчины и начали стрелять по посетителям. После они подожгли концертный зал и попытались скрыться, но были задержаны в Брянской области.