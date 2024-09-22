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11:16, 22 сентября 2024Экономика

Россия вошла в число стран с самым дешевым вином

РИА Новости: Россия заняла 29 место в рейтинге стран с самым дешевым вином

Фото: Zan Lazarevic / Unsplash

Россия вошла в топ-30 стран с самым дешевым вином. Средняя стоимость бутылки в стране составила 595 рублей или 6,42 доллара, подсчитало РИА Новости на основе данных открытых источников.

Первую строчку в этом рейтинге занял Бутан: бутылка вина в стране обойдется всего в 3,58 доллара. Также в первую тройку вошли Аргентина (4 доллара) и Украина (4,34 доллара), уточнило агентство.

Доступным по стоимости также оказалось вино в ЮАР (4,6 доллара), Португалии (5,02 доллара) и Молдавии (5,15 доллара). Испания расположилась на 17 строчке (с показателем 5,57 доллара), а Россия — на 29-м. Примерно такой же оказалась стоимость напитка в африканских странах — Гвинее-Бисау и Либерии (6,37 и 6,5 доллара соответственно).

Ранее стало известно об увеличении поставок в Россию вина из недружественных стран. В июле 2024 года этот показатель почти вдвое превысил показатели второго квартала, достигнув 12,1 тысячи тонн. В апреле-июне объем импорта резко снижался, в итоге достигнув минимума с 2010 года — 6,3 тысячи тонн. В начале третьего квартала ситуация изменилась: значительнее всего поставки нарастили Испания и Латвия (в 2,4 и 2,2 раза соответственно).

С августа 2024 года российские власти увеличили тарифы на импорт вин из недружественных стран. Теперь размер ввозной пошлины составляет 25 процентов от таможенной стоимости (но не менее двух долларов за литр).

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      Лилиана Набиуллина
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