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22:14, 22 сентября 2024Культура

Турецкий певец умер во время концерта

Турецкий певец Аролат умер от сердечного приступа во время концерта в Стамбуле

Фото: Panos Sakalakis / Unsplash

Известный турецкий певец и режиссер Метин Аролат скончался во время концерта в Стамбуле. Об этом сообщила газета Hurriyet.

По данным издания, 52-летнему артисту стало плохо на сцене. За кулисами он рассказал ассистентке, что у него онемела левая рука. После перерыва он вновь вышел на сцену, однако вскоре он потерял сознание. Аролата госпитализировали, однако врачи не смогли спасти его. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Похороны пройдут 23 сентября в Измире.

В 2022 году гаитянский певец Микабен (настоящее имя — Майкл Бенжамен) умер во время концерта в Париже. 41-летний артист скончался 15 сентября во время выступления в качестве приглашенного гостя у группы Carimi. Уточняется, что у Микабена случился сердечный приступ.

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      Марина Совина
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