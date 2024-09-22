В Тихорецке завершили разминирование после атаки дронов

В Тихорецке завершено разминирование территории после атаки ВСУ

В Тихорецком районе Краснодарского края завершено разминирование территории после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава муниципального образования Анатолий Перепелин.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности разрешила местным жителям вернуться в свои дома. При этом чиновник призвал граждан проявлять бдительность и не брать в руки найденные подозрительные предметы.

В субботу, 21 сентября, в Тихорецком районе вспыхнул пожар после падения осколков украинского беспилотного летательного аппарата. Огонь перекинулся на взрывоопасные предметы, после чего началась их детонация. Власти ввели локальный режим чрезвычайной ситуации.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил эвакуацию поселка возле Тихорецка. В результате удара украинских БПЛА никто не пострадал, уточнял он.