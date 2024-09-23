Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:31, 23 сентября 2024Ценности

46-летняя Николь Шерзингер поделилась с фанатами видео в купальнике

46-летняя певица Николь Шерзингер поделилась с фанатами видео в бикини

Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Экс-участница группы The Pussycat Dolls американская певица Николь Шерзингер поделилась с фанатами новым видео с отдыха в Португалии. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 46-летняя исполнительница запечатлела себя в раздельном купальнике, состоящем из черного бюстгальтера и плавок и оформленном белыми бретелями.

Кадр: @nicolescherzinger

Кроме того, она надела темно-коричневые солнцезащитные очки и соломенную шляпу.

В июле экс-вокалистка американской группы The Pussycat Dolls Эшли Робертс также снялась в откровенных нарядах на отдыхе. Певица позировала на яхте в оранжевом бикини, поменяв при примерке верх и низ топа местами и завязав бретели на талии.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      Задержанного за разгром могилы Маслякова отправили в психбольницу. Он заявил, что телеведущий «не достоин там лежать»

      КНДР отправила новые воздушные шары с мусором в Южную Корею

      Разработана миниатюрная ядерная батарея

      46-летняя Николь Шерзингер поделилась с фанатами видео в купальнике

      Появились новые подробности о фигурантах дела о теракте в «Крокусе»

      Популярная модель OnlyFans раскрыла самый необычный запрос подписчика

      Врач предупредила об опасности яиц для некоторых людей

      ВСУ атаковали белгородский город

      Житель Курской области рассказал о трех атаках дронов ВСУ

      Женщина расправилась с мужем и три года выдавала себя за него в социальных сетях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше