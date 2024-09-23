46-летняя Николь Шерзингер поделилась с фанатами видео в купальнике

46-летняя певица Николь Шерзингер поделилась с фанатами видео в бикини

Экс-участница группы The Pussycat Dolls американская певица Николь Шерзингер поделилась с фанатами новым видео с отдыха в Португалии. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 46-летняя исполнительница запечатлела себя в раздельном купальнике, состоящем из черного бюстгальтера и плавок и оформленном белыми бретелями.

Кадр: @nicolescherzinger

Кроме того, она надела темно-коричневые солнцезащитные очки и соломенную шляпу.

В июле экс-вокалистка американской группы The Pussycat Dolls Эшли Робертс также снялась в откровенных нарядах на отдыхе. Певица позировала на яхте в оранжевом бикини, поменяв при примерке верх и низ топа местами и завязав бретели на талии.