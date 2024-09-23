«Дикую тусовку» кабанчиков запечатлели в России

«Земля леопарда» опубликовала кадры с дикой тусовки кабанчиков

Дикие кабаны собрались на трапезу и попали в объектив фотоловушки. Кадры опубликовала в своем Telegram-канале дирекция заповедников «Земля леопарда».

«Дикая тусовка кабанчиков (в прямом смысле дикая)», — говорится в подписи к снимкам, на который запечатлены взрослые кабаны и маленькие кабанчики.

В нацпарке рассказали, что основу питания кабанов составляют корма растительного происхождения — желуди, орехи, травянистая растительность, корни. Также рацион может включать различных мелких животных и даже падаль.

Сотрудники заповедника отметили важную роль кабанов в экосистеме дикого леса. «Их взаимодействие с другими видами животных и растениями помогает поддерживать баланс и разнообразие в природе», — добавили там.