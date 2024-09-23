Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:02, 23 сентября 2024Бывший СССР

На Украине признали увеличение потерь в армии

FT: офицер ВСУ признал увеличение потерь украинской армии

Фото: Alina Smutko / Reuters

Офицер 68-й егерской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий признал увеличение потерь в украинской армии. Его слова передает Financial Times.

«У нас было много потерь. Потерь стало больше, чем раньше», — рассказал Юрий, чье подразделение принимало участие в боях близ Новогродовки.

По его словам, его бригада осталась разрушенной — раненые солдаты были отправлены в больницы и психиатрические лечебницы, а оставшиеся здоровые переведены в другие подразделения.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая раскритиковала главнокомандующего ВСУ Александра Сырского за ситуацию на покровском направлении. По ее словам, Новогродовка была сдана главкомом без боя, а большинство подразделений было снято с участка.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      «Это особенный визит». Зеленский обратился к украинцам из военного самолета по пути в США

      Подпольные банкиры выводили из России миллионы рублей в виде криптовалюты

      Момент удара дрона ВСУ по российскому городу со взрывом попал на видео

      В Грузии назвали шантажом угрозу ЕС отменить безвиз

      Эрдоган обвинил США в подрыве доверия из-за санкций

      Новое фото Ирины Болгар с Павлом Дуровым и его братом смутило пользователей сети

      Осужденный на 13 лет за госизмену россиянин попытался оспорить приговор

      Мишустин назвал главный фактор экономического прогресса России

      Экспортный «Ланцет» впервые покажут за рубежом

      Депутат Госдумы рассказал об охране в школе во время нападения ученика на школьников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше