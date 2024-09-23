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16:19, 23 сентября 2024Россия

Начался форум «Осмысляя Россию»

В Москве открылся первый международный философский форум «Осмысляя Россию»

Фото: Dmitry Morgan / Shutterstock / Fotodom

23 сентября в Москве открылся первый международный философский форум «Осмысляя Россию». Мероприятие проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Форум приурочен к 150-летию со дня рождения великого русского философа Николая Бердяева и открылся в день рождения другого великого русского философа — Алексея Лосева (монаха Андроника).

Президент России Владимир Путин направил участникам форума приветствие.

«Объединяя ведущих отечественных и зарубежных ученых, литераторов, общественных деятелей, форум свидетельствует о значительном интересе к трудам и идеям выдающегося русского философа, которые и в наши дни не теряют своей актуальности. В ходе заседаний и диспутов вам предстоит обсудить ключевые философские проблемы современности, рассмотреть вопросы, связанные с историей, духовной идентичностью и национальным культурным кодом нашего народа. Обменяться мнениями о приоритетных задачах в области образования и просвещения», — отметил глава государства.

Участников форума также поприветствовал заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ Петр Толстой.

«Конечно, самым главным событием в жизни нашей страны и предметом для осмысления является Специальная военная операция: когда идет война, людям особенно важны смыслы. И этот философский фронт осмысления России не менее важный, чем фронт реальный. По моему убеждению, Россия не может существовать без идей. Без идеологии невозможно построить государство, цивилизацию. Нашим поколениям предстоит оставить детям и внукам основные ориентиры: ради чего мы живем? За что готовы умереть? Почему возврат в наше недавнее прошлое уже невозможен? Ну и, конечно, необходимо опираться на нашу многовековую историю и культуру», — отметил он.

Спикер также подчеркнул, что перемены необходимы. Он выразил мнение, что нужно отказаться от многих ставших привычными слов, за которыми стоят навязанные нам понятия.

Участники обсудили вопросы философии русской литературы и других актуальных проблем осмысления интеллектуальной миссии России.

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