Нейросеть научили пересказывать историю автомобиля из «Отчета»

Нейросеть YandexGPT составит обзор «Отчета» при выборе автомобиля с пробегом

По данным опроса, проведенного Авто.ру в сентябре этого года, почти 45 процентов респондентов порой не чувствуют себя достаточно подкованными в технических или юридических аспектах владения автомобилем, из-за чего им бывало непросто разобраться с данными из «Отчета» без посторонней помощи в процессе выбора перед покупкой.

Нейросеть YandexGPT составит изложение истории машины с акцентом на количестве владельцев, юридической чистоте и наличии ДТП. Тем самым потенциальный покупатель сразу увидит, на что стоит обратить особое внимание.

Исследование Авто.ру показало, что самыми значимыми элементами в структуре «Отчета» пользователи считают историю повреждений в ДТП и страховых расчетов (88 процентов), сведения о пробеге (70 процентов), а также информацию о юридической чистоте (66 процентов). В истории автомобиля старше 10 лет, а их больше 50 процентов на российском рынке, таких событий может быть с избытком, и порой важная деталь может ускользнуть из поля зрения. Особенно, когда пользователь просматривает «Отчеты» сразу на несколько автомобилей.

Блок с общим выводом расположен в самом начале «Отчета», сразу после фотографий и раздела «Итоги проверки». В нем изложены ключевые моменты по прошлым собственникам и рекомендации, которые пригодятся при осмотре машины, а также в процессе общения с продавцом. Алгоритм был обучен на миллионах реальных «Отчетов» Авто.ру, которые пользователи запрашивали при изучении объявлений о продаже автомобилей с пробегом за последние пять лет. Он также продолжает совершенствоваться по мере появления новых.

