Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:00, 23 сентября 2024Экономика

Нейросеть научили пересказывать историю автомобиля из «Отчета»

Нейросеть YandexGPT составит обзор «Отчета» при выборе автомобиля с пробегом

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

По данным опроса, проведенного Авто.ру в сентябре этого года, почти 45 процентов респондентов порой не чувствуют себя достаточно подкованными в технических или юридических аспектах владения автомобилем, из-за чего им бывало непросто разобраться с данными из «Отчета» без посторонней помощи в процессе выбора перед покупкой.

Нейросеть YandexGPT составит изложение истории машины с акцентом на количестве владельцев, юридической чистоте и наличии ДТП. Тем самым потенциальный покупатель сразу увидит, на что стоит обратить особое внимание.

Исследование Авто.ру показало, что самыми значимыми элементами в структуре «Отчета» пользователи считают историю повреждений в ДТП и страховых расчетов (88 процентов), сведения о пробеге (70 процентов), а также информацию о юридической чистоте (66 процентов). В истории автомобиля старше 10 лет, а их больше 50 процентов на российском рынке, таких событий может быть с избытком, и порой важная деталь может ускользнуть из поля зрения. Особенно, когда пользователь просматривает «Отчеты» сразу на несколько автомобилей.

Блок с общим выводом расположен в самом начале «Отчета», сразу после фотографий и раздела «Итоги проверки». В нем изложены ключевые моменты по прошлым собственникам и рекомендации, которые пригодятся при осмотре машины, а также в процессе общения с продавцом. Алгоритм был обучен на миллионах реальных «Отчетов» Авто.ру, которые пользователи запрашивали при изучении объявлений о продаже автомобилей с пробегом за последние пять лет. Он также продолжает совершенствоваться по мере появления новых.

Что думаешь? Оцени!
      Алена Шаповалова
      Обсудить
      Последние новости

      Появились новые детали в деле отравившейся пельменями семьи. Дети могли насыпать в еду пестициды

      Появились подробности об отравившейся в Красноярском крае после ужина семье

      Раскрыты потери ВСУ за сутки

      ВСУ атаковали Россию ракетой ATACMS

      В России отреагировали на обращение Зеленского из военного самолета США

      Массовая драка с цыганами в российском городе попала на видео

      Россияне рассказали об улучшении в отрасли обращения с отходами

      Первый туроператор Донбасса захотел создать курортную зону на новых территориях России

      Россиянам расскажут о способах распознать деменцию

      Трое пострадали в результате нападения российского школьника на перемене

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше