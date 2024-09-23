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11:10, 23 сентября 2024Моя страна

Россиянин поймал в Сибири «речного оборотня» и показал его фотографию

Рыбак из Новосибирска выловил налима, которого называют «речным оборотнем»

Фото: Wikimedia

Рыбак из Новосибирска поймал в реке Ине большую рыбу и показал ее фотографию. Снимком мужчина поделился в группе «Рыбалка в Новосибирске» во «ВКонтакте».

Как рассказал автор публикации изданию Om1 Новосибирск, он выловил налима, которого не всегда просто поймать.

«Ведет ночной образ жизни и просыпается после летней спячки только с понижением температуры воды. Этот налимчик, по ощущениям, весил 1,5 килограмма, может, немного больше. Поймал его в сумерках на живца. После фото отпустил гулять на просторы Ини», — поделился рыбак.

Издание уточняет, что налима также называют «речным оборотнем» за спячку в летнее время.

Ранее в сентябре рыбак из Волгограда поймал гигансткую рыбу весом почти 20 килограммов на реке Ахтуба и с трудом затащил ее на берег. Мужчина признался, что без помощи товарища, который тоже поначалу растерялся, не смог бы вытащить 19-килограммового белого амура из воды.

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      Марк Успенский
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