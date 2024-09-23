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08:57, 23 сентября 2024Силовые структуры

Россиянин расправился с незнакомцем из-за громкой музыки и сел на 8,5 лет

Жителя Уссурийска получил 8,5 года за убийство мужчины из-за громкой музыки

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Житель Приморья получил 8,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима за расправу над незнакомым мужчиной из-за громкой музыки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.

37-летний злоумышленник в Уссурийске нашел на берегу озера автомат, переделанный из охолощенного в боевой. В магазине к нему находились 14 патронов.

В августе 2023 года он ночью шел домой с незаконным оружием в состоянии алкогольного опьянения. Услышав во дворе громкую музыку, мужчина постучал в дверь квартиры, из-за которой раздавались звуки. Просьба сделать музыку потише вылилась в словесную перепалку, в ходе которой подсудимый достал автомат и сделал предупредительный выстрел, а затем еще три — в оппонента. Потерпевший лишился жизни на месте.

После этого преступник попытался избавиться от автомата, позднее местный дворник нашел в кустах орудие преступления и вызвал полицию. В ходе судебного заседания злоумышленник признал вину.

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      Марина Совина
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