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20:23, 24 сентября 2024Экономика

Американская медиакомпания уволила две тысячи сотрудников

Bloomberg: Paramount объявила о сокращении в США 15 % сотрудников

Фото: David Swanson / Reuters

Американская медиакомпания Paramount Global объявила о сокращении в США 15 процентов сотрудников. Как пишет Bloomberg, речь идет об увольнении около двух тысяч человек.

Журналисты ссылаются на обращение к персоналу главных исполнительных директоров Джорджа Чикса, Криса Маккарти и Брайана Роббинса, отметившего, что теперь осуществлено 90 процентов из планировавшихся сокращений. «Как и вся медиаиндустрия, мы работаем над повышением прибыльности потокового вещания и в то же время приспосабливаемся к меняющейся ситуации в нашем традиционном бизнесе», — цитирует агентство менеджеров.

Находящаяся в процессе слияния со Skydance Media компания проводит увольнения в рамках программы сокращения расходов на 500 миллионов долларов, о которой сообщили в июне. Объявляя о сокращениях, руководство Paramount обещало, что они затронут в основном сотрудников отделов маркетинга, коммуникаций, финансов, права и технологий.

Также в начале лета стало известно, что Paramount Global удалила весь архив сайта MTV News, на котором хранились материалы принадлежащего ей культового телеканала за предыдущие 28 лет. Сам сайт прекратил работу еще в мае 2023 года из-за финансовых проблем Paramount.

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      Дмитрий Воронин
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