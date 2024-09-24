Американская медиакомпания уволила две тысячи сотрудников

Bloomberg: Paramount объявила о сокращении в США 15 % сотрудников

Американская медиакомпания Paramount Global объявила о сокращении в США 15 процентов сотрудников. Как пишет Bloomberg, речь идет об увольнении около двух тысяч человек.

Журналисты ссылаются на обращение к персоналу главных исполнительных директоров Джорджа Чикса, Криса Маккарти и Брайана Роббинса, отметившего, что теперь осуществлено 90 процентов из планировавшихся сокращений. «Как и вся медиаиндустрия, мы работаем над повышением прибыльности потокового вещания и в то же время приспосабливаемся к меняющейся ситуации в нашем традиционном бизнесе», — цитирует агентство менеджеров.

Находящаяся в процессе слияния со Skydance Media компания проводит увольнения в рамках программы сокращения расходов на 500 миллионов долларов, о которой сообщили в июне. Объявляя о сокращениях, руководство Paramount обещало, что они затронут в основном сотрудников отделов маркетинга, коммуникаций, финансов, права и технологий.

Также в начале лета стало известно, что Paramount Global удалила весь архив сайта MTV News, на котором хранились материалы принадлежащего ей культового телеканала за предыдущие 28 лет. Сам сайт прекратил работу еще в мае 2023 года из-за финансовых проблем Paramount.